مجهولون يختطفون 4 مصريين إلى ليبيا بعد إيهامهم بالسفر إلى إيطاليا

تعرض 4 شباب مصريين في مقتبل العمر من محافظة الدقهلية للخطف على يد مجهولين، بعد أن أوهموهم بقدرتهم على السفر إلى إيطاليا بطريقة غير شرعية عبر السواحل الليبية.

وقال أفراد من أسر الشباب المختطفين، إن مجهولين تواصلوا مع الشباب الـ 4 عن طريق الإنترنت منذ عشرة أيام، أثناء البحث عن فرصة سفر إلى إيطاليا، ثم قرر الشباب السفر بدون علم أسرهم بالقرية.

أضاف أحد الأفراد أن الشباب توجهوا إلى مرسى مطروح لمقابلة الشخص الذي سينقلهم إلى ليبيا، وبعد وصولهم انقطعت أخبارهم، وبعد عدة أيام تلقوا اتصالا من المختطفين وقالوا إنه تم تسليم الشباب إلى بعض الأماكن في ليبيا، وأنهم يطالبون بفدية مالية من 80 إلى 100 ألف جنيه عن كل شاب مختطف من أجل سلامتهم.

وتابع أحد الأفراد أن الأسر الأربعة يتلقون اتصالات يومية من الخاطفين يطالبون فيها بالأموال، بالإضافة إلى ضربهم وتعذيبهم خلال الاتصالات، مهددين بقتلهم.

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