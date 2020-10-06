الصديق الكبير: خسائر إقفال النفط خلال 8 أعوام تجاوزت 180 مليار دولار.. ويوجد تزوير في منظومة الرقم الوطني يهدد الأمن القومي

قال محافظ مصرف ليبيا المركزي طرابلس المقال الصديق الكبير، اليوم الثلاثاء، أمام مجلس النواب الموازي في طرابلس، إن “الإيقاف التعسفي لإنتاج النفط بين أعوام 2013 – 2020 سبب خسائر لليبيا تجاوزت 180 مليار دولار”.

وأشار الكبير إلى أنه يوجد تزوير في منظومة الرقم الوطني يهدد الأمن القومي، ووجه دعوة إلى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج إلى اجتماع عاجل وطارئ لمعالجة التحديات القائمة.

وأضاف الكبير أن قوات حفتر تسلمت قرضا بقيمة 6 مليارات دينار من مصرف التجارة والتنمية.

وذكر الكبير أن مصرف ليبيا المركزي طرابلس نفذ كافة أذونات الصرف المقدَّمة إليه من وزارة المالية بحكومة الوفاق غير المعتمدة لمجابهة جائحة فيروس كورونا، موضحا أنها بلغت حتى سبتمبر حوالي مليار دينار.

ونوه الكبير إلى أنه جرى أيضا تحويل مبلغ مليار دينار من مصلحة الضرائب بأمر من وزارة المالية بحكومة الوفاق غير المعتمدة إلى حساب الإيراد العام بالمصرف المركزي.

وكان الصديق الكبير قد تواجد بمجلس النواب الموازي اليوم لتقديم إحاطة حول الوضع الاقتصادي والسياسة النقدية.

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