عميد المصورين الليبيين: شاركت المصريين في توثيق نصر أكتوبر 1973

سلط عميد المصورين الليبيين محمد كرازه الضوء على ذكرى تحرير سيناء التي تصادف 6 أكتوبر من كل عام مؤكدا أنه شارك الجيش المصري في توثيق هذا النصر.

وقال كرازة في مثل هذا اليوم سنة 1973م وبعد نجاح الجيش العربي المصري في عبوره البطولي لقناة السويس لتحرير سيناء شكلت وزارة الإعلام الليبية برئاسة الوزير ابوزيد عمر دورده ورئيس المؤسسة العامة للصحافة عمر الحامدي وفدا إعلاميا للتوجه إلى مصر لتغطية هدا الحدث البطولي للجيش المصري.

وبين كرازه أن الوفد الإعلامي تألف من وكالة الأنباء والتلفزيون الليبي ومؤسسة الصحافة مضيفا انطلقنا برا من طرابلس مساء نفس اليوم حيت وصلنا القاهرة اليوم التالي للعبور واعدت لنا الترتيبات لدخول سيناء في اليوم الثالث صباحا من الإسماعلية إلى القنيطره في الضفة الشرقية للقناة مشاركين قوات الجيش في توثيق هذا النصر البطولي لتحرير سيناء.