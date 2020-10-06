المحجوب: الصيادون الإيطاليون المحتجزون سيحاكمون وفقا للقانون الليبي

قال خالد المحجوب، مدير التوجيه المعنوي في الجيش، إن الصيادين المحتجزين في بنغازي منذ بداية الشهر الماضي، سيعرضون للمحاكمة أمام النيابة العامة المختصة، وسيحاكمون وفقًا للقانون الليبي.

وأَضاف «المحجوب» أن الصيادين وعددهم 18 فردا منهم 8 إيطاليون و10 آخرين من جنسيات مختلفة، أحوالهم الصحية ممتازة وهم في سجن بنغازي، ويلقون معاملة جيدة فيها احترام لحقوق الإنسان، موضحا إنه لن يحدث معهم شيء خارج الإجراءات القانونية.

ووضح المحجوب أن سبب اعتقال الصيادين انتهاكهم المياه الإقليمية والاقتصادية للبلاد، وأن هذا الأمر تكرر كثيرا في الأعوام السابقة.

وبين المحجوب أنه تم تسليم الصيادين للنائب العام المختص بهذا النوع من الجرائم، وأنه تم فتح تحقيق للشرطة باتباع الإجراءات القانونية حفاظا على حقوقهم، وسيُنتدب محام للدفاع عنهم، في حال إذا لم تعين إيطاليا محاميا لهم.

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