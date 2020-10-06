مركز الرقابة يرصد بعض المخالفات في إحدى صيدليات بلدية الزهراء

بدأت الجولات التفتيشية من قبل مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بمكتب الجفارة، للصيدليات والمصحات والمختبرات داخل بلديات المنطقة، بالإضافة إلى استهدافها لمصحة وصيدلية ببلدية الزهراء، وتم تسجيل بعض المخالفات فيها والمتمثلة بعدم وجود سجل للأعصاب، وعدم تطابق طريقة التخلص من الأدوية منتهية الصلاحية مع معايير الاشتراطات الصحية.

هذا وتم اتخاذ الإجراءات الضبطية حيال المخالفات، بالإضافة إلى إعطاء إنذار بالإغلاق، وستجرى زيارة أخرى للمصحة في مدة لا تتجاوز 10 أيام للتأكد من عدم ارتكاب أي تجاوزات.

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