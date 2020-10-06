سقوط مروحية عسكرية تونسية قرب الحدود مع ليبيا

قالت مصادر عسكرية تونسية، اليوم الثلاثاء، إن طائرة تابعة للجيش التونسي وكانت تقل قائد الطائرة وعنصرًا عسكريًا آخر، سقطت قرب الحدود مع ليبيا.

وأضافت المصادر، أن المروحية سقطت بمنطقة “العشوش” من محافظة تطاوين جنوب شرقي البلاد.

ولم تبد المصادر أي أسباب عن الحادث حتى الآن، دون معرفة مزيد من التفاصيل حول طاقمها.

يذكر أن منطقة رمادة من محافظة تطاوين تضم قاعدة عسكرية تونسية، وتعتبر جبهة الصد الأولى لتسلل الإرهابيين القادمين من الغرب الليبي.

وكانت تونس قد شهدت في السنوات الأخيرة مواجهات مع عناصر مسلحة إرهابية في الجنوب، أبرزها محاولة عناصر تابعة لداعش اقتحام مدينة بن قردان في 7 مارس 2016.

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