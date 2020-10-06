ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

06 October, 2020

رحّب نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق ،بالبيان الختامي للاجتماع الوزاري حول ليبيا الذي عقد يوم الاثنين 5 أكتوبر 2020، والذي شاركت فيه الدول المعنية بليبيا، تحت رعاية انطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة وهايكوماس وزير خارجية ألمانيا الاتحادية.

و أكد معيتيق في بيان ،على دعمه لكل الخطوات و المبادرات الإيجابية التي تساهم في رفع المعاناة عن الشعب الليبي ،مشيرا أن التوصيات التي توصل إليها الوفدان العسكري و الأمني في مدينة الغردقة المصرية ،تعد توصيات جيدة.

و أكد معيتيق ،إلتزام المجلس الرئاسي ،بمخرجات مؤتمر برلين، وقد عملنا جاهدين منذ سنة 2018 على برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي سعينا من خلاله إلى توحيد وتطوير المؤسسات الاقتصادية والمالية وتحديث القطاعين النفطي والمصرفي، لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، استنادا إلى الاتفاق السياسي الليبي، الذي تم تحت رعاية الأمم المتحدة وبعثتها في ليبيا.

و ثمن معيتيق مساعي بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وعلى رأسها ستيفاني وليامز، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة التي تسعى إلى إيجاد تدابير بناء جسور الثقة بين الأطراف الليبية ،كما وجه ، شكره للمجتمع الدولي وهيئة الأمم المتحدة على ما وصفه بـ “الجهود المبذولة والدور الفعال الذي يقومون به في قيادة وتسهيل الحوار المفتوح لبناء الاستقرار والأمن والوحدة الوطنية بين الأطراف الليبية.