عماري زايد: “تعليم الوفاق” أجلت موعد امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية بسبب “الطلاب”

أعلن وزير التعليم بحكومة الوفاق محمد عماري زايد تأجيل موعد الامتحانات النهائية للشهادتين الإعدادية والثانوية، زاعما أن ذلك بسبب الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد من انقطاع في الكهرباء وتذبذب في خدمة الإنترنت، وفي ظل جائحة فيروس كورونا.

ورغم الاسباب التي ذكرها، أكد زايد، استمرار الامتحانات النهائية لطلبة سنوات النقل لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي في موعدها المحدد مسبقًا.

وقال زايد في بيان متلفز اليوم الثلاثاء إن موعد الامتحانات النهائية لطلبة الشهادة الثانوية تأجل من 17 أكتوبر إلى 30 أكتوبر، وكذلك تأجل موعد الامتحانات النهائية لطلبة الشهادة الإعدادية من 31 أكتوبر إلى 15 نوفمبر.

لكن عاد زايد وألقى باللائمة على الطلاب، قائلا: “خلال إجراء امتحان مادة التعبير للصف الثالث الثانوي، الأحد الماضي، لاحظت الوزارة أن هناك عددا كبيرا من الطلبة، لم يسجلوا في منظومة الامتحانات بعد، وهو ما أخذته الوزارة بعين الاعتبار، لأن الامتحانات هذا العام تأتي في ظل ظرف استثنائي بامتياز”.

وذكر أن كافة الجهات تأخذ بعين الاعتبار الإجراءات الاحترازية وتحقيق التباعد الاجتماعي، وتوفير المواد المعقمة، وهو ما يأخذ وقت أطول في التجهيز، لافتا إلى أن الوزارة ستنتهي من توزيع شفرات الهاتف الجديدة خلال أسبوع، لتساعد على مزيد من التواصل بين الوزارة والمركز الوطني للامتحانات والطلبة، على حد زعمه.