لاعب ثالث في ليفربول يُصاب بكورونا

أعلن الاتحاد السويسري لكرة القدم، الثلاثاء، أن نتيجة اختبار شيردان شاكيري لفيروس كورنا جاءت إيجابية، بعد يوم واحد من عودة لاعب ليفربول لتشكيلة بلاده لأول مرة منذ أكثر من عام واحد.

جاء ذلك بعد إعلان إصابة السنغالي ساديو ماني والإسباني تياغو ألكنتارا، بفيروس كورونا، مما يدق ناقوس الخطر بشأن احتمال تفشي الفيروس بين كتيبة بطل إنجلترا.

ووصل شاكيري، الذي خاض آخر مباراة مع سويسرا في دوري الأمم في يونيو من العام الماضي، إلى فندق المنتخب الوطني الاثنين قبل خوض مباراة ودية على أرضه أمام كرواتيا الأربعاء.

وقال الاتحاد السويسري إنه تم عزل شاكيري عن باقي التشكيلة، وأضاف “نحن نستوضح كيفية التعامل مع سلطات الصحة المحلية”.

وأصيب ساديو ماني وتياغو ألكانتارا، وهما زميلا شاكيري في ليفربول، بفيروس كورونا خلال الأسبوع الأخير.

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