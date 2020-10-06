“مواصلات المؤقتة” تخطر مصلحة الطيران المدني بفتح الأجواء أمام الرحلات الدولية

أخطرت الهيئة العامة للمواصلات والنقل بالحكومة المؤقتة، اليوم الثلاثاء، مصلحة الطيران المدني بفتح الأجواء أمام الرحلات الدولية المغادرة والقادمة إلى البلاد عبر المطارات الليبية.

وطالبت الهيئة، في تعميم نشرته عبر صفحتها على موقع “فيسبوك”، مصلحة الطيران المدني باتخاذ كل الترتيبات اللازمة لإتمام الإجراءات المتعلقة بفتح الأجواء.

هذا وكانت الهيئة العامة للمواصلات والنقل بالحكومة المؤقتة، قد طالبت مصلحة الطيران المدني، بتعليق حركة الطيران الدولية وإغلاق المجال الجوي أمام الرحلات الدولية القادمة إلى ليبيا إلا عبر مطار بنينا الدولي .

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