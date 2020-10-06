بيت المال يطالب شركات الطيران بموافاته بمدي جاهزيتها لاستئناف الرحلات الجوية بين مطاري معيتيقة وبنينا الدوليين

أعلنت مصلحة المطارات بوزارة المواصلات التابعة لحكومة الوفاق غير المعتمدة، الثلاثاء، أن رئيس مصلحة المطارات، محمد عبد الله بيت المال، طالب من المدراء العاملين بشركات الطيران بموافاته بمدى جاهزية شركاتهم لاستئناف الرحلات الجوية بين مطاري معيتيقة وبنينا الدوليين وإمكانية تسيير رحلات داخلية أخرى، مضيفة أن هذه الإجراءات من أجل اتخاذ المصلحة الترتيبات اللازمة.

وقالت المصلحة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن مخاطبة بيت المال للمدراء العاملين بشركات الطيران تأتي في إطار الجهود المبذولة لإعادة فتح المجال الجوي بين مطارات المنطقة الغربية والشرقية من أجل رفع مشقة وعناء السفر برا عن المواطن الليبي.

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