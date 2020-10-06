باشاغا: وقعنا مذكرة تفاهم مع شركة أمريكية لتعقب الجرائم المالية

أعلن وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا توقيع مذكرة تفاهم مع شركة أمريكية للمساعدة في تعقب الجرائم المالية وشبكاتها داخل وخراج ليبيا.

وقال باشاغا في سلسلة تغريدات له بموقع “تويتر” وقعنا اليوم مذكرة تفاهم مع شركة “كي تو إنتليجينس” الأميركية “في مجال النزاهة المالية ومكافحة تمويل الإرهاب” مضيفا “أولوياتنا في التعاون معهم ستكون في رسم استخراجية وطنية لمكافحة تمويل الإرهاب، وغسيل الأموال، وتعقب شبكاته، وكذلك تدريب وتجهيز وتأهيل قسم بالوزارة يعنى بهذه الأمور”.

وأضاف باشاغا “ستساعدنا هذه الشراكة على تعقب الجرائم المالية وشبكاتها داخل وخارج ليبيا، وستضمن تأسيس أنظمة مؤمنة وموثوقة لتبادل المعلومات” مردفا “تأتي هذه الخطوة في إطار السياسة العامة لوزارة الداخلية لمكافحة الفساد، ووضع أساس لبناء الإدارات والأقسام بالوزارة لتفنيد استراتيجياتها بمهنية وكفاءة”.