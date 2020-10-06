«كهرباء الموقتة» توضح كميات الوقود المستلمة خلال آخر ثلاثة أشهر بمحطات التوليد

نشرت الهيئة العامة للكهرباء، اليوم الثلاثاء، البيانات الخاصة بشحنات الوقود التي استلمتها محطات التوليد التابعة لها والكميات المطلوبة والمفقودة، ردا على ما أعلنه رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في بنغازي، المبروك سلطان.

وقال سلطان عبر حسابه على «فيسبوك» أمس الاثنين، إن «وقود الديزل متوفر بكميات كبيرة في جميع محطات توليد شركة الكهرباء (السرير، الزويتينة، شمال بنغازي، الكفرة)، كما أن الغاز يصل يومياً بمعدل لا يقل عن 190 مليون قدم مكعب لمحطتي شمال بنغازي والزويتينة»، متسائلا عن أسباب طرح الأحمال من قبل الشركة العامة للكهرباء التابعة للحكومة الموقتة.

وردت الهيئة العامة للكهرباء عبر صفحتها على «فيسبوك» بنشر بيانات قسم الوقود بالشركة العامة للكهرباء التابعة لها والتي قالت إنها توضح «الكميات الحقيقية التي تم تسليمها للشركة العامة للكهرباء خلال أشهر أغسطس سبتمبر وأكتوبر من العام الجاري».

ونشرت الهيئة جدولين يبين الأول الكميات المستلمة خلال شهري أغسطس وسبتمبر والأيام الخمس الأولى من شهر اكتوبر الجاري، كما يبين الجدول الثاني الكميات المستلمة خلال الأيام الخمسة الماضية والتي تبين حجم الفاقد في الكميات الموردة فعليا لمحطات التوليد بنسبة نقص بلغت (64%) من الكميات المطلوبة للشركة من وقود الديزل.

وتظهر البيانات المنشورة من قبل الهيئة استمرار العجز الحاصل في توريدات الغاز والتي قدرت بحوالي 23% والمستمر منذ أشهر الأمر الذي نتج عنه عجز التوليد مما أسفر عن زيادة ساعات طرح الأحمال على امتداد كل المدن والمناطق في المنطقة الشرقية والوسطى ومناطق الصحراء، بحسب الهيئة.

وأعربت الهيئة عن أملها في أن يتوخى المسؤولين عن قطاع النفط الأمانة والدقة في نشر المعلومات، مؤكدة أن الشركة العامة للكهرباء مستعدة لإنهاء مشكلة طرح الأحمال فور توفر الوقود حسب الكميات المطلوبة وبشكل مستمر لتشغيل وحداتها كما كانت في السابق.

وأشار رئيس مؤسسة النفط التابعة للحكومة الموقتة إلى أن ناقلة ديزل فرغت، الأحد، 30 ألف طن متري، ودخلت ناقلة قادمة من مصفاة الزاوية بشحنة 10 آلاف طن متري ديزل الليلة الماضية.

واستغرب سلطان أن يصل معدل طرح الاحمال اليومي خلال اليومين الماضيين إلى أكثر من 8 ساعات، دون توضيح الأسباب من قبل شركة الكهرباء، متسائلا إن كان طرح الأحمال بسبب نقص الوقود أم هناك أسباب أخرى تستحق الذكر من شركة الكهرباء.

وتقول الشركة العامة للكهرباء التابعة للحكومة الموقتة إنها تحتاج يوميا إلى حوالي 250 مليون قدم مكعب من الغاز لتشغيل محطات التوليد، لكن المتوفر في حدود 190 مليون فقط، مقدرة النقص بنحو 60 مليون قدم مكعب، وهو ما يترتب عليه خروج بعض الوحدات التي تعمل بالغاز عن الخدمة وتحديد الأحمال على الوحدات العامة.

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