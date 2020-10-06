رئيس مصلحة «مطارات الوفاق» يتابع جاهزية استئناف الرحالات بين مطاري معيتيقة وبنينا

طالبت مصلحة المطارات بحكومة الوفاق شركات الطيران الوطنية بتوضيح مدى جاهزيتها لاستئناف الرحلات الجوية بين العاصمة طرابلس ومدينة بنغازي عبر مطاري بنينا ومعيتيقة الدوليين، وإمكانية تسيير رحلات داخلية أخرى لتتمكن المصلحة من اتخاذ الترتيبات اللازمة، وذلك بعد تعطل الحركة الجوية بين المطارين لأكثر من سنتين ونصف السنة.

جاء ذلك في كتاب وجهه رئيس مصلحة المطارات، محمد عبدالله بيت المال، إلى المديرين العامين لشركات الطيران الوطنية، نشرته المصلحة عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الثلاثاء.

وأوضح بيت المال في كتابه أن هذا الإجراء يأتي في إطار الجهود المبذولة لإعادة فتح المجال الجوي بين مطارات المنطقتين الغربية والشرقية، ورفع مشقة وعناء السفر برا عن المواطنين الليبيين.