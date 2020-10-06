خارجية النواب تثمن الجهود المبذولة لمكافحة ظاهرة تهريب البشر

أشاد رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب، يوسف العقوري، بالجهود المبذولة على المستوى الرسمي والاجتماعي لمكافحة ظاهرة تهريب البشر ومحاسبة من يقف وراءها، مؤكدا على أهمية محاسبة المتورطين في سوء معاملة المهاجرين غير القانونيين، ومثمنا دور الأجهزة الأمنية في محاسبة من يقف وراء ذلك وجلبهم للعدالة.

وقال رئيس لجنة الخارجية إن ملف الاتجار بالبشر يعد من ضمن أولويات مجلس النواب، وسيعمل على ذلك من خلال تطوير التشريعات الوطنية ذات العلاقة وزيادة كفاءة الأجهزة المختصة وتحسين إدارة الحدود وتعزيز التعاون مع المنظمات المختصة ودول الجوار .

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