شاهد..انطلاق العملية الأمنية المشتركة بمدينة بنغـازي

استطاعت مُديرية أمن بنغـازي والأجهزة الأمنية فرض هيبة الدولة وسيادة القانون بمدينة بنغـازي عبر عملية أمنية مشتركة وذلك عقب اعلان وصدور التعليمات من قبل وزير الداخلية المُستشار إبراهيم بوشناف لإطلاق الخطة الأمنية المشتركة وصدور التعليمات وبتوجهات مُباشرة من قبل السيد مُدير أمن بنغـازي-رئيس الغُرفة الأمنية المشتركة بنغـازي /العميد عادل عبدالعزيز ، و رئيس الخطة -رئيس قسم البحث الجنائي بمُديرية أمن بنغـازي المُقدم أشرف جُمعة الفايدي.
وأوضح مكتب الإعلام الأمني بنغـازي أنه فور ورود التعليمات من قبل وزير الداخلية و مُدير أمن بنغـازي تم دعم قوات الشُرطة المشاركة بالخطة الموضوعة بقوة من قسم التحريات العامة بمُديرية أمن بنغـازي وتحريات وزارة الداخلية والإدارة العامة للدعم المركزي والإدارة العامة للبحث الجنائي حيثُ تحركت هذه القوات المشتركة لمواقعها وفق سياق الخطة الموضوعة بتقسيم المدينة إلى مربعات أمنية خلال ساعات قليلة تم الأنتشار والسيطرة على الأوضاع وبسط الطمأنينة بالمناطق.
مشيراً الى أنه في إطار الخطة المعنية ،تم تحريك قوة مشتركة لتمشيط مختلف المربعات عملت على إظهار القوة وفرض هيبة الدولة والقانون الأمر الذى لاقى إرتياحاً وقبولاً في نفوس المواطنين.
وأكد مكتب الإعلام الأمني بنغـازي على إستمرار الحملات المنعية والوقائية لتوفير الأمن والإستقرار ومكافحة الجريمة مشيداً بجهود قوات الشُرطة المشتركة بالمربعات ومساندتها للعملية الأمنية بالمناطق.
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