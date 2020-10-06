شاهد..انطلاق العملية الأمنية المشتركة بمدينة بنغـازي

استطاعت مُديرية أمن بنغـازي والأجهزة الأمنية فرض هيبة الدولة وسيادة القانون بمدينة بنغـازي عبر عملية أمنية مشتركة وذلك عقب اعلان وصدور التعليمات من قبل وزير الداخلية المُستشار إبراهيم بوشناف لإطلاق الخطة الأمنية المشتركة وصدور التعليمات وبتوجهات مُباشرة من قبل السيد مُدير أمن بنغـازي-رئيس الغُرفة الأمنية المشتركة بنغـازي /العميد عادل عبدالعزيز ، و رئيس الخطة -رئيس قسم البحث الجنائي بمُديرية أمن بنغـازي المُقدم أشرف جُمعة الفايدي.

وأوضح مكتب الإعلام الأمني بنغـازي أنه فور ورود التعليمات من قبل وزير الداخلية و مُدير أمن بنغـازي تم دعم قوات الشُرطة المشاركة بالخطة الموضوعة بقوة من قسم التحريات العامة بمُديرية أمن بنغـازي وتحريات وزارة الداخلية والإدارة العامة للدعم المركزي والإدارة العامة للبحث الجنائي حيثُ تحركت هذه القوات المشتركة لمواقعها وفق سياق الخطة الموضوعة بتقسيم المدينة إلى مربعات أمنية خلال ساعات قليلة تم الأنتشار والسيطرة على الأوضاع وبسط الطمأنينة بالمناطق.

مشيراً الى أنه في إطار الخطة المعنية ،تم تحريك قوة مشتركة لتمشيط مختلف المربعات عملت على إظهار القوة وفرض هيبة الدولة والقانون الأمر الذى لاقى إرتياحاً وقبولاً في نفوس المواطنين.

وأكد مكتب الإعلام الأمني بنغـازي على إستمرار الحملات المنعية والوقائية لتوفير الأمن والإستقرار ومكافحة الجريمة مشيداً بجهود قوات الشُرطة المشتركة بالمربعات ومساندتها للعملية الأمنية بالمناطق.