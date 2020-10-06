تسجيل حالتي إصابة بـ«كورونا» في غدامس

أعلن فريق الرصد والاستجابة في غدامس، اليوم الثلاثاء، تسجيل حالتي إصابة بفيروس «كورونا المستجد».

وأوضح الفريق في بيانه رقم «17» المنشور على صفحته بموقع «فيسبوك» أن الحالتين تعودان إلى مخالطين لحالة أعلن عنها سابقًا، مشددًا على ضرورة ارتداء الكمامة وتعقيم اليدين والتقيد بتدابير التباعد الاجتماعي.

– تسجيل إصابة جديدة بـ«كورونا» في غدامس

وأمس الإثنين، أعلن فريق الرصد تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس «كورونا المستجد» إضافة إلى حالة شفاء أعلن سابقًا عن دخولها قسم العزل بالمدينة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا