الثني يوجه تعليماته بالإسراع في صيانة محطة تحلية المياه بدرنة

وجه رئيس الحكومة عبد الله الثني أمس تعليماته بإتمام إجراءات صيانة محطة تحلية مياه درنة، وذلك خلال اجتماع عقده في مدينة بنغازي مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للموارد المائية عوض الدرسي.

وأكد الثني على ضرورة الإسراع في دراسة العروض المقدمة من الشركات المعنية بخصوص صيانة المحطة، وإحالتها إلى لجنة استقرار مدينة درنة، وذلك لعدم توفر التغطية المالية اللازمة لهذا المشروع.

من جهته أوضح رئيس مجلس إدارة المؤسسة أن هذا المشروع سيزيد من إنتاج المحطة، ما يخفف العبء عن المواطنين ويرفع المعاناة عنهم.

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