الثني يوجه تعليماته بالإسراع في صيانة محطة تحلية المياه بدرنة

وجه رئيس الحكومة عبد الله الثني أمس تعليماته بإتمام إجراءات صيانة محطة تحلية مياه درنة، وذلك خلال اجتماع عقده في مدينة بنغازي مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للموارد المائية عوض الدرسي.
وأكد الثني على ضرورة الإسراع في دراسة العروض المقدمة من الشركات المعنية بخصوص صيانة المحطة، وإحالتها إلى لجنة استقرار مدينة درنة، وذلك لعدم توفر التغطية المالية اللازمة لهذا المشروع.
من جهته أوضح رئيس مجلس إدارة المؤسسة أن هذا المشروع سيزيد من إنتاج المحطة، ما يخفف العبء عن المواطنين ويرفع المعاناة عنهم.
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