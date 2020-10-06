مالية الحكومة الليبية تختتم أعمال مناقشة الميزانية التقديرية للعام المالي القادم

اختتمت اللجنة المعنية بمناقشة الميزانية بوزارة المالية والتخطيط في مدينة البيضاء أمس، أعمال مناقشة الميزانية التقديرية لكل الجهات الممولة من الخزانة العامة للعام المالي 2021.

ووفق الوزارة فإن مشروع الميزانية المقترح ستتم إحالته إلى مجلس الوزراء، وبعد دراسته سيحال إلى مجلس النواب، مشيدة بمشاركة كل الجهات التابعة للحكومة الليبية والتي بلغ عددها 215 جهة، حيث تمت هذه المناقشة بالربط الإلكتروني من خلال المنصة الرئيسية بوزارة المالية بالحكومة الليبية.

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