باشاغا يلتقي وفد من حكماء وأعيان ومشايخ المقارحة

التقى المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا، ظهر اليوم الثلاثاء، وفد من حكماء وأعيان ومشايخ قبيلة المقارحة، بمقر ديوان الوزارة في العاصمة طرابلس.

وقالت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن وفد قبيلة المقارحة أكد خلال اللقاء «على ضرورة ترسيخ مبدأ التعاون والمصالحة الوطنية ولم شمل الليبيين تحت كلمة واحدة ورأب الصدع بين أبناء الوطن الواحد طيلة السنوات الماضية».

وأضافت الوزارة أن باشاغا رحب من جهته «بهذه المبادرة التي من شأنها قطع الطريق أمام المتربصين وزارعي الفتن ومدبري المكائد بين كافة الليبيين».

وطمأن المفوض بوزارة الداخلية أعضاء وفد قبيلة المقارحة «بأن قبيلة المقارحة جزء لا يتجزأ من كافة المكونات والقبائل الليبية دون تمييز أو جهوية» بحسب الوازرة.

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