سفير الفلبين يتابع أحوال عمال بلاده بشركة سرت لإنتاج النفط

قالت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، الثلاثاء، إن سفيـــر دولـــة الفلبيـــن لدي ليبيا “ألميـــر كاتــو” قام بزيارة مقر الشركة من أجل متابعة أحوال الجالية الفلبينية واستكمـــالاً لزيارتـــه السابقـــة لمــقر الشركـــة أكتوبـــر الماضي.

وأضافت الشركة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن ألمير كاتو بحث مع رئيـــس مجلـــس إدارة شركــة سرت “مسعود سليمان موسى” تأميـــن عودة العمالة الفلبينية وسفرهم إلى بلدهم في إجازات وضمان عودتهم والموافقات اللازمة من الحكومة الفلبينية واستجلاب العمالة الجديدة في مجال الصيانة لإنجاز العمرات وتشغيل المصانع وغيرها من الأعمال والحصــول على التصاريح اللازمـــة لـــذلك.

وأوضح البيان أن السفير الفلبيني زار عددا من مواقــع الشركـــة ومنها عيـــادة العائـــلات بالمنطقــة الأولى التى فيها بعـــدد من العاملين الفلبيـــنين والسوق التموينية بالمنطقة الأولى وورش الصيانة.

وأشار البيان إلى أن الجالية الفلبينية هي أكبر جاليـــة في الشركــات العامــلة في ليبيا حيث تبـــلغ حوالي 250 عاملا موزعيـــن في مواقع الشركة المختلفة في البريقـــة والحقـــول ومنهم من ناهـــز ثلاثـــة عقـــود من العمــل بالشركة.

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