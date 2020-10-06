“بلديات إيطالية” تطلق حملة لإطلاق سراح الصيادين المحتجزين في بنغازي

أطلق بعض أعضاء المجالس البلدية والإقليمية في إيطاليا نداء لحكومة جوزيبي كونتي للتدخل وإعادة البحارة الإيطاليين المحتجزين في بنغازي غلى روما مرة أخرى.

وانتشرت اليوم الثلاثاء لافتات مدون عليها عبارة “أطلقوا سراح الصيادين الإيطاليين” على مقار حوالي مائة بلدية إيطالية، تجاوبا مع حملة البلديات في هذا الصصدد.

واحتجزت البحرية الليبية منذ مطلع سبتمبر الماضي، 18 صيادا (بينهم 8 إيطاليين وآخرين من جنسيات مختلفة)، كانوا على متن زورقين بتهمة ممارسة الصيد في المياه الإقليمية الليبية دون الحصول على التصاريح اللازمة.

وأكدت رئاسة الوزراء الإيطالية في وقت سابق خلال لقاء مع بعض أفراد عائلات الصيادين بالعاصمة روما، التزامها بإيجاد حل إيجابي للقضية.

وبدوره، أعلن مدير التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي خالد المحجوب أن الصيادين المحتجزين في بنغازي سيعرضون على النيابة العامة المختصة، وسيحاكمون وفقًا لقانون الدولة الليبية.

وقال المحجوب، في مقابلة مع القناة الإيطالية الرابعة الخاصة بثتها مساء أمس الاثنين، إن البحارة “بحالة صحية ممتازة وهم في سجن بنغازي ومن المعروف أننا نعتني بسجنائنا، لديهم طعام جيد، ونحن نعاملهم باحترام لحقوق الإنسان، وعلمت أنه أتيحت لهم فرصة الاتصال بأفراد عائلاتهم”، وأردف “هم بالطبع قيد التحقيق، لكن لن يحدث لهم شيء خارج الإجراءات القانونية”.

وأضاف: “أريد أن أوضح أننا لا نعتقل أحدا إلا إذا انتهك القانون، وقد انتهك البحارة الإيطاليون المياه الإقليمية والاقتصادية لليبيا، والحقيقة التي يجب يعرفها الشعب الإيطالي أنها ليست المرة الأولى، فقد حدثت انتهاكات عديدة سابقة”.