تنفيذا لتعليمات بوشناف.. عملية أمنية مشتركة في بنغازي

نفذت مديرية أمن بنغازي والأجهزة الأمنية عملية أمنية مشتركة، تستهدف فرض هيبة الدولة وسيادة القانون بمدينة بنغازي، وتأتي العملية تنفيذا لتعليمات وزير الداخلية بالحكومة الموقتة المستشار إبراهيم بوشناف، بإطلاق الخطة الأمنية المشتركة.
وتتماشى مع توجيهات مدير أمن بنغازي رئيس الغرفة الأمنية المشتركة بنغازي العميد عادل عبدالعزيز، ورئيس الخطة رئيس قسم البحث الجنائي بمديرية أمن بنغازي، المقدم أشرف جمعة الفايدي، حسب بيان منشور على صفحة مديرية أمن بنغازي بموقع «فيسبوك».
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وشملت العملية الأمنية دعم قوات الشرطة بقوة من قسم التحريات العامة بمديرية أمن بنغازي وتحريات وزارة الداخلية والإدارة العامة للدعم المركزي والإدارة العامة للبحث الجنائي.
وتحركت هذه القوات المشتركة لمواقعها وفق سياق الخطة الموضوعة بتقسيم المدينة إلى مربعات أمنية، وخلال ساعات قليلة تم الانتشار والسيطرة على الأوضاع وبسط الطمأنينة بالمناطق، تصريحات لمكتب الإعلام الأمني بنغـازي نقلها البيان.
وأشار مكتب الإعلام إلى تحريك قوة مشتركة لتمشيط مختلف المربعات بهدف «إظهار القوة وفرض هيبة الدولة والقانون»، مؤكدا استمرار الحملات المنعية والوقائية لتوفير الأمن والاستقرار ومكافحة الجريمة.
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