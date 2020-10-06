تنفيذا لتعليمات بوشناف.. عملية أمنية مشتركة في بنغازي

نفذت مديرية أمن بنغازي والأجهزة الأمنية عملية أمنية مشتركة، تستهدف فرض هيبة الدولة وسيادة القانون بمدينة بنغازي، وتأتي العملية تنفيذا لتعليمات وزير الداخلية بالحكومة الموقتة المستشار إبراهيم بوشناف، بإطلاق الخطة الأمنية المشتركة.

وتتماشى مع توجيهات مدير أمن بنغازي رئيس الغرفة الأمنية المشتركة بنغازي العميد عادل عبدالعزيز، ورئيس الخطة رئيس قسم البحث الجنائي بمديرية أمن بنغازي، المقدم أشرف جمعة الفايدي، حسب بيان منشور على صفحة مديرية أمن بنغازي بموقع «فيسبوك».

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وشملت العملية الأمنية دعم قوات الشرطة بقوة من قسم التحريات العامة بمديرية أمن بنغازي وتحريات وزارة الداخلية والإدارة العامة للدعم المركزي والإدارة العامة للبحث الجنائي.

وتحركت هذه القوات المشتركة لمواقعها وفق سياق الخطة الموضوعة بتقسيم المدينة إلى مربعات أمنية، وخلال ساعات قليلة تم الانتشار والسيطرة على الأوضاع وبسط الطمأنينة بالمناطق، تصريحات لمكتب الإعلام الأمني بنغـازي نقلها البيان.

وأشار مكتب الإعلام إلى تحريك قوة مشتركة لتمشيط مختلف المربعات بهدف «إظهار القوة وفرض هيبة الدولة والقانون»، مؤكدا استمرار الحملات المنعية والوقائية لتوفير الأمن والاستقرار ومكافحة الجريمة.

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