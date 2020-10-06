الحبري يترأس اجتماع الجمعية العمومية للمصرف التجاري الوطني

عقد اجتماع الجمعية العمومية الاعتيادية وغير الاعتيادية للمصرف التجاري الوطني، برئاسة محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري وبحضور بعض المسؤولين في مقر الإدارة العامة للمصرف التجاري الوطني في مدينة البيضاء.

وتمت خلال الاجتماع مناقشة جدول الأعمال والاطلاع على تقارير مجلس الإدارة عن نشاط المصرف وأعماله للسنوات المالية من عام 2011 إلى عام 2018.

كما تم التباحث في تقارير هيئة المراقبة بالمصرف عن نشاطه وحساباته، إلى جانب المصادقة على مقترح توزيع الأرباح المحققة عن السنوات المالية منذ الفترة المذكورة.

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