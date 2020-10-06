تجنبًا للإحراج مع تركيا وإيران .. بعثة الوفاق في الجامعة العربية تعتذر بعد قطر عن رئاسة الدورة الحالية

ليبيا – أعتذرت مندوبية حكومة الوفاق في الجامعة العربية على رئاسة الجامعة لهذه الدورة، رغم أن دور ليبيا قد حان وفق النظام الداخلي المعمول به في الجامعة للرئاسة .

وقال رئيس مندوبيةالوفاق بالجامعة العربية صالح الشماخي بأنه ” أبلغ رسميا الأمانة العامة للجامعة اعتذار ليبيا عن رئاسة الدورة الحاليةلمجلس الجامعة العربية ” وفقًا لما نقلت عنه قناة ليبيا الأحرار .

وكانت كل من مندوبيات قطر وفلسطين وجزر القمر المحور الموالي لتركيا وإيران في الجامعة العربية قد اعتذرت عن هذه المهمة إضافةلمندوبية الكويت بسبب التغييرات التي تمر بها الدولة الخليجية عقب وفاة الشيخ صباح ، لينضم الشماخي إلى ذلك المحور تجنبًا لتحملمسؤولية أي قرارات قد تصدر ضد أنقرة وطهران .

وأضاف الشماخي بأن “ليبيا تتطلع لرئاسة مجلس الجامعة في ظروف أفضل وتتمسك بحقها في الرئاسة وفقا للنظام الداخلي وحسبالترتيب المعمول به ” كما تحجج أيضا بجائحة فيروس كورونا .

فيديو | | وزير خارجية #إيران محمد جواد ظريف : وجهة نظرنا حول #اليمن و #ليبيا متشاركة مع #تركيا ونحن ندعم الحكومة الليبية الشرعية ( الوفاق ) ونعتقد أنها قادرة على إنهاء الحرب . #المرصد #إسطنبول ( مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو ) pic.twitter.com/aOlMo5DFYR — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) June 16, 2020

ويعتبر الشماخي وهو أول ليبي من أصل أمازيغي يتولى مندوبية ليبيا في الجامعة العربية أحد أشد رؤساء بعثات الوفاق تأييدًا لتركيا و إيران وقد سبق له الأعتراض على قرارات تدين تدخلات أنقرة وطهران في الشأن العربي ، وفي المقابل شهدت العلاقات بين الوفاق وحكم الملالي تطورًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية تُوج بتصريح من وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عن دعمه لهم .

وكانت الجامعة العربية قد اتخذت مؤخرًا نهجًا متشددًا ضد تركيا وتدخلاتها السلبية في المنطقة سواءً في سوريا والعراق وليبيا وشرقالمتوسط وهو ما اعترض عليه الشماخي مرارًا .

وقد صوت الشماخي خلال الفترة الماضية بإسم ليبيا ضد عدة قرارات تدين أنقرة وطهران ، تماشيًا مع سياسات تركيا في المنطقة وسطوتهاعلى القرار السياسي الليبي بمختلف تفاصيله .

المرصد – خاص

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