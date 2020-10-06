تونس تحبط عملية إرهابية خطط لها "دواعش"

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، الثلاثاء، عن إحباط عملية إرهابية نوعية من قبل عنصرين تابعين لتنظيم داعش الإرهابي.

ونجحت السلطات المعنية بمكافحة الإرهاب في تونس من الكشف عن “عنصرين تكفيريين تابعين لما يسمّى بتنظيم “داعش” الإرهابي (أحدهما غير مكشوف أمنيا) خططا لتنفيذ عمليات إرهابية نوعية ببلادنا، إلاّ أن عملية إيقافهما والتي تمت في وقت وجيز بجهتي جندوبة وقبلي، حالت دون ذلك”.

وأورد بيان للداخلية التونسية أن العنصرين الإرهابيين تم إحالتهما إلى الجهة القضائية لمكافحة الإرهاب، إثر إصدار القاضي المتعهد بطاقتي إيداع بالسجن.

وفي وقت سابق من سبتمبر، أحبطت السلطات التونسية مخطط إرهابي هو الثاني خلال 48 ساعة، بعد القبض على 9 تكفيريين بمحافظة مدنيين على الحدود الليبية.

وبحسب بيان لوزارة الداخلية التونسية، فإن أفراد الخلية الإرهابية كانوا يخططون لاستهداف دوريّات أمنيّة باستعمال حزام ناسف والقيام بعمليات رصد للدوريّات، واستقطاب الفئة الشبابية للانضمام لها.