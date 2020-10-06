معيتيق يعلن موقفه من اجتماع برلين و”توصيات الغردقة”

ضمن المواقف المحلية الليبية حول مؤتمر برلين، رحّب النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق بالبيان الختامي للاجتماع الوزاري حول ليبيا، تحت رعاية الأمين العام للأمم المتحدة، وجمهورية ألمانيا الاتحادية.

وأبدى معيتيق في بيان، شكره للمجتمع الدولي والأمم المتحدة على جهودهم لدعم الاستقرار والأمن في ليبيا، مؤكدا الالتزام بمخرجات مؤتمر برلين، مشيرا إلى أنهم عملوا منذ العام 2018 على برنامج الإصلاح الاقتصادي وتوحيد وتطوير المؤسسات الاقتصادية والمالية وتحديث القطاعين النفطي والمصرفي لتحسين ظروف المواطن المعيشية استنادا إلى الاتفاق السياسي.

وأشاد معيتيق بالتوصيات التي تم التوصل إليها في مدينة الغردقة المصرية بين الوفدين العسكري والأمني موضحا بأنها جيدة، مذكرا بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في استئناف إنتاج وتصدير النفط واصفا إياه بالناجح في إطار توصيات مؤتمر برلين.

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