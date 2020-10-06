الحلو وباشاغا يبحثان استئناف الرحلات الجوية لعودة المهاجرين من ليبيا إلى بلادهم

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ، الثلاثاء، إن نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية بليبيا “يعقوب الحلو” بحث مع وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة “فتحي باشاغا” التعاون المشترك في جميع الملفات الإنسانية وسبل تطوير وتقوية الشراكة الإستراتيجية.

وأضافت البعثة الأممية في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” أن الحلو وباشاغا اتفقا على متابعة تنفيذ مخرجات اللقاء وخاصة في ما يتعلق بملفات النازحين داخلياً والمهاجرين وطالبي الحماية الدولية وتسهيل إصدار تأشيرات الدخول لموظفي المنظمات الدولية غير الحكومية والعاملة في المجال الإنساني في ليبيا.

وأوضح البيان أن الحلو وباشاغا ناقشا استئناف الرحلات الجوية لعودة المهاجرين من ليبيا إلى بلادهم ورحلات إعادة توطين اللاجئين في دول أخرى و رحلات الإجلاء الإنساني.

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