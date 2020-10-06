“الملفات الإنسانية” على طاولة باشاغا والحلو

بحث وزير الداخلية المفوض في حكومة الوفاق فتحي باشاغا، مع نائب الممثل الخاص للأمين العام والمنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية بليبيا، يعقوب الحلو، التعاون المشترك في جميع الملفات الإنسانية وسبل تطوير وتقوية الشراكة الاستراتيجية.

ووفق بيان للبعثة الأممية، فقد اتفق الطرفان على متابعة تنفيذ مخرجات اللقاء وخاصة فيما يتعلق بملفات النازحين داخلياً والمهاجرين وطالبي الحماية الدولية، وتسهيل إصدار تأشيرات الدخول لموظفي المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في المجال الإنساني في ليبيا.

وناقش باشاغا والحلو “استئناف الرحلات الجوية لعودة المهاجرين الطوعية من ليبيا إلى بلادهم ورحلات إعادة توطين اللاجئين في دول أخرى ورحلات الإجلاء الإنساني”، حسب البيان.

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