تسجيل 3 إصابات جديدة بـ«كورونا» في الواحات

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس «كورونا» في الواحات، اليوم الثلاثاء، تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس «كورونا المستجد».

وقالت اللجنة في بيانها رقم «41» المنشور عبر صفحتها بموقع «فيسبوك» إنها تسلمت نتائج عشر عينات للكشف عن فيروس «كورونا» أرسلتها أول من أمس الأحد إلى المختبر المرجعي لمدينة بنغازي، ليتبين سلبية سبع عينات، وإيجابية ثلاث من مدينة جالو.

– تطور جديد لإصابات «كورونا» في الواحات

وقبل يومين، أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة وباء «كورونا» بالواحات تماثل 16 حالة للشفاء من فيروس «كورونا المستجد»، ما يرفع إجمالي حالات الشفاء منذ ظهر الفيروس في ليبيا مارس الماضي إلى 132 حالة.

وفي نفس اليوم، حذرت اللجنة من «التهاون» في اتباع الإجراءات الاحترازية، موضحة أن سبع حالات من أصل تسع حالات موجبة هي حالات جديدة، ما عدته «مؤشرًا خطيرًا».

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