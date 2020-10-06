محمد صوان: من قاتل مع «حفتر» بنية «مكافحة الإرهاب» فهو شهيد 

قال رئيس حزب العدالة والبناء الذراع السياسية لتنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي في ليبيا، محمد صوان، إن من قاتل مع المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي ثم قتل فهو شهيد إذا كانت نيته المشاركة في القتال لمكافحة الإرهاب أما من قتل دون هذه النية فليس شهيدا، على حد زعمه.

وزعم «صوان»، خلال مقابلة عبر فضائية «فبراير» إحدى الأذرع الإعلامية لجماعة الإخوان الإرهابية، بقوله: «إن من قاتل مع حفتر بنية مكافحة الإرهاب فهو شهيد، أما غير ذلك فهو غير شهيد، بل قاتل لحكمة سياسية، ويأتي ذلك من أن هؤلاء المقاتلين من أبناء الوطن”.

وادعى القيادي الإخواني أن حفتر على مدار الخمسة الأعوام الماضية يرفض الاتفاق السياسي، لأنه غير موجود وليس له أي دور وفق اتفاق الصخيرات، متهمًا إياه باختطاف البرلمان وأنه موجود في المشهد خارج نطاق الشرعية المحلية والدولية، حسب ادعائه.

وواصل زعمه أنه لولا اتفاق الصخيرات الذي قال إنه “وفر غطاء شرعي وساهم بتحالفات دولية في مواجهة التمرد”، لكان حال ليبيا تحت الحكم العسكري، مُقرًا في الوقت ذاته بأن اتفاق الصخيرات لم يوفر الرفاهية والنهضة التي يحلم بها الليبيين أو خروج الدولة من أزمتها.

وتابع صوان ادعائه أن التحالفات التي نجحت في تقويض “انقلاب حفتر” هى تركيا وقطر، اللتان وفرا حماية قلبت الموازين على الأرض، مشيرًا إلى أن المواجهة كانت ليست مع حفتر وحده في عدوانه بل كانت معه ثلاثة أو أربعه دول إقليمية ودول من الخمسة الكبار في العالم, حسبما زعم.

وادعى صوان أن خروج الناس في الشوارع في ما أسماها بـ”احتفالات 17 فبراير”، كانت لإدراك الليبيين أن حفتر قوض حلم الدولة المدنية بمشروعه العسكري وبالتدخلات الأجنبية التي فتح لها الأبواب.

وتابع أن حفتر اختطف المنطقة الشرقية ووضع الناس تحت الخوف وقوة السلاح، لافتًا إلى أن هذا سينتهي إذا نجح المتفاوضون من المنطقة الشرقية والغربية في الوصول إلى مقاربة وتسوية سياسية، قائلاً: “يجب ألا نطمئن للمشروع العسكري لمجرد وعود وضمانات دولية”.

واختتم زاعما بقوله: أن الشرق الليبي مهم بالنسبة له حيث، يمثل نصف ليبيا، لافتًا إلى أنه لا يهمه حفتر وما يهمه هم من غرر بهم حفتر بالمنطقة الشرقية، على حد ادعائه.