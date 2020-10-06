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معلمون في الأصابعة يحوّلون مدرستهم إلى “لوحة فنية”

تم النشر منذُ 34 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استغل معلمو مدرسة الشهيد محمد الدرة للتعليم الأساسي، أكبر مدارس مدينة الأصابعة، فترات توقف الدراسة بسبب جائحة فيروس كورونا، وخلو المدرسة من طلبتها، لطلاء المبنى.

وأطلق المعلمون حملة جماعية لأسرة التدريس في المدرسة من معلمين ومعلمات، نتج عنها عملا فنيا زيّن جدران المدرسة وواجهاتها الأمامية عبر رسم لوحات فنية غيّرت ملامح المدرسة للأفضل.

وتوزعت الرسومات على الدور الأول والثاني، وعبّرت اللوحات التي رُسمت باليد عن نصائح وحكم للطالب في حياته القادمة، وأيضا لوحات تُبجّل دور المعلم وتحض على طلب العلم ومكارم الأخلاق.

وشملت الأعمال التطوعية التي تمت بالمجهودات الذاتي التي قامت بها أسرة التدريس، صيانة بعض مرافق المدرسة حسب قدرة هيئة التدريس.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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