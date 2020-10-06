أردوغان لـ ميركل: يجب عدم إهدار فرصة الهدوء السائد حاليًا في ليبيا

ليبيا – بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قضايا إقليمية على رأسها الوضع بين أذربيجان وأرمينيا والتطورات شرقي البحر المتوسط وليبيا.

اللقاء جاء عبر تقنية الفيديو كونفرنس بحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية حيث تناول اللقاء علاقات تركيا مع ألمانيا ومع الاتحاد الأوروبي.

وبين الرئيس التركي خلال اللقاء أن بيان قمة زعماء الاتحاد الأوروبي الأخيرة خلت من عناصر تزيل المشاكل في العلاقات وتهيئ أرضية للحوار والتعاون.

ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي خضع لضغوط وابتزازات اليونان وإدارة جنوب قبرص رغم حسن النية الذي أظهرته تركيا حسب زعمه، مشددًا على ضرورة عدم تضحية أوروبا بمصالح كبيرة من أجل مصالح صغيرة لبعض الأعضاء.

وأكد أردوغان ضرورة تنفيذ قرارات مجلس الأمن والامتثال لما يتطلبه القانون الدولي من أجل إيجاد حل دائم لمشكلة ما وصفها بـ” الأراضي الأذربيجانية الواقعة تحت الاحتلال الأرميني” حسب تعبيره.

وشدد على وجوب عدم إهدار فرصة الهدوء السائد حاليًا في ليبيا.

هذا وحضر اللقاء من الجانب التركي:”رئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان، ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة فخر الدين ألطون، والمتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن”.

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