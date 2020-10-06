المركز المصري للدراسات: المرحلة المقبلة ستشهد تغيّرات في البنية السياسية للسلطة الحاكمة في طرابلس

ليبيا – أوضح الباحث في المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية في القاهرة أحمد عليبة أنّ واشنطن تريد القيام بدور فاعل خلال المرحلة المقبلة في ليبيا.

عليبة أشار في تصريح لصحيفة “العرب” إلى أنه من المرجح أن نشهد تغيّرات في البنية السياسية للسلطة الحاكمة في طرابلس، ما جعل أمريكا تنخرط بشكل أكبر في متابعة استعدادات عقد الاجتماع الشامل في جنيف.

وأكّد على أنّ لقاء السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند بعقيلة صالح استهدف الترتيب للحوار السياسي الشامل، والدخول على خط اجتماعات تمهيدية ستجري في القاهرة قريبًا، على رأسها اجتماع اللجنة الدستورية، والمنوط بها تقنين الهياكل السياسية، المتوقّع أن تتولّى دفّة القيادة بعد إعادة تشكيل الحكومة والمجلس الرئاسي.

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