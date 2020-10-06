ليبيا الان

اليسير: الفوضى الأمنية غرب ليبيا تسمح للتنظيمات الإرهابية بالمناورة وتحريك ميليشياتها بأريحية

تم النشر منذُ ساعة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال عضو المؤتمر الوطني العامّ السابق عبد المنعم اليسير إنّ جماعة الإخوان الإرهابية حقّقت مكاسبًا الفترة الماضية؛ لذلك تحاول الحفاظ عليها أو بعضها بشتى الطرق.

اليسير أشار في تصريحات لـ”سكاي نيوز عربية” إلى أنّ الفوضى الأمنية في غرب ليبيا تسمح للتنظيم الإرهابي بالمناورة، والضغط بتحريك ميليشياتها بأريحية والقيام بعمليات إرهابية وتفجيرات متكررة.

ولفت إلى أنّ أكبر مصيبة تعاني منها ليبيا هي سيطرة جماعة الإخوان التي اجتهدت قدر وسعها لعرقلة تمكين القوات المسلّحة والمؤسسة الأمنية، وساهمت بقوّة في تفتيت ما كان متبقيًا من أجهزة أمنية، لأنّها تعلم أنّ الاستقرار سيضعها أمام المساءلة على جرائمها السابقة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك