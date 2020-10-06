العباني: الأدوار المصرية والأميركية منسجمة في ليبيا وتلتقي عند مسألة التخلّص من الميليشيات ومنع تمادي تركيا

ليبيا – قال عضو مجلس النواب محمد العباني إنّ الولايات المتّحدة أدركت حاجتها إلى ضمان تدفّق النفط مع سيرها باتجاه فرض المزيد من العقوبات على إيران، وتأمل أن يعوّض النفط الليبي جانبًا من الهزّات المتوقّعة في السوق العالمية، وما تحمله من انعكاسات على الاقتصاد الأميركي.

العباني اعتبر في تصريح لصحيفة “العرب” أنّ واشنطن تجد في التعاون مع مصر فرصة لضبط هذه الجزئية لما تتمتع به الثانية من علاقات جيدة مع المنطقة الشرقية التي يوجد فيها النفط بكثافة.

ونوّه إلى حاجة مصر المُلحّة لتوفير سبل الأمن والاستقرار في شرق ليبيا، وهو ما يجعل الأدوار المصرية والأميركية منسجمة وتلتقي عند مسألة التخلّص من الميليشيات والمرتزقة، ومنع تمادي تركيا في تدخلاتها العسكرية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية