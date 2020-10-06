التوقيع على «اتفاق بوزنيقة» لتوزيع المناصب السيادية

وقعت الأطراف الليبية المشاركة في الجولة الثانية من الحوار الذي احتضنته مدينة بوزنيقة، اليوم الثلاثاء، على اتفاق بوزنيقة لتوزيع المناصب السيادية.

وشارك في اجتماعات الجولة الثانية من الحوار الذي انطقلت يوم الجمعة الماضي، وفدي مجلسي الأعلى للدولة والنواب، وناقشوا خلالها المعايير الواجب مراعاتها في اختيار شاغلي المناصب السيادية وفقًا للمادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات نهاية 2015.

واختتمت الجولة الثانية من الحوار الليبي في المغرب بتوصل وفدي مجلسي النواب والأعلى للدولة إلى تفاهمات أساسية حول مناصب المادة «15» من الاتفاق السياسي الليبي، فيما يخص المناصب السيادية وتوزيعها وآليات التنصيب وتولي المناصب.

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