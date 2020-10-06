فرج: حوار المغرب يشهد أجواء إيجابية ولا توجد أية إشكالية حتى الآن حول منصب بعينه

ليبيا- قال عضو مجلس الدولة الاستشاري موسى فرج إنّ جلسات الحوار الدائرة في المغرب حاليًا تشهد أجواء إيجابية، ولا توجد أية إشكالية حتى الآن حول منصب بعينه، كون توزيع المناصب بين الأقاليم الثلاثة تم في الجولة الأولى من جلسات الحوار.

فرج أشار في تصريح لموقع “عربي 21” القطري إلى أنّ الجلسات استؤنفت لمزيد من التشاور حول معايير تولّي المناصب السيادية المنصوص عليها في المادة 15 من الاتفاق السياسي.

وبيّن أنه حتى الآن لم تتم مناقشة أو طرح أسماء بعينها لهذه المناصب، وستكون هناك آلية تسمح لكلّ من يرى في نفسه الكفاءة من الليبيين بالترشّح وتقديم نفسه، وأنه سيتم الفرز الأولي في ضوء الاشتراطات التي تنصُّ عليها التشريعات الليبية ثم تتمّ المفاضلة على أساس المؤهّلات والخبرة.

كما أضاف: “كلُّ ما يتم من اتفاقات في المغرب سيكون تمريره بالنسبة لمجلس الدولة من خلال التصويت عليه في جلسة عامة للمجلس تعقد لهذا الغرض، ثم تحسم هذه الخيارات في ملتقى الحوار السياسي الذي تشرف عليه بعثة الأمم المتحدة”.

وحول ضرورة حضور رئيسي مجلس البرلمان ومجلس الدولة للتوقيع على التفاهمات الأخيرة، أوضح فرج أنه لم يتأكّد بعدُ حضورُ المشري وعقيلة صالح إلى دولة المغرب.

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