نشطاء أوباري يطالبون بعقد الحوارات في ليبيا

أصدر عدد من نشطاء المجتمع المدني بمدينة أوباري بياناً طالبوا فيه الأطراف السياسية عقد حوارات التوافق داخل الأراضي الليبية برعاية أممية للوصول إلى حل يمثل الشعب وينهي معاناته.

وأوضح النشطاء أن سبب عدم ارتياحهم للحوارات الجارية في الخارج، بأنها تُدار بتدخلات خارجية من دول لها مصالح في إحداث الصراعات بكافة أشكالها العسكرية والاقتصادية والاجتماعية مما فاقم الأزمة.

وطالبوا بضرورة إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية تؤدي إلى خلق أجسام شرعية تقود البلاد إلى بر الأمان، وإنجاز مشروع الدستور وتحسين الأوضاع المعيشية، مطالبين في الوقت ذاته نشطاء المناطق الأخرى الخروج في مظاهرات سلمية لدعم هذه الاستحقاقات.

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