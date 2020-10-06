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“أيام سبها الثقافية” تُغذي الترابط العريق بين أهالي الجنوب

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بدأت فعاليات مهرجان أيام سبها الثقافية في بيت الثقافة بالمدينة، والذي عقد هذا العام تحت شعار “بكل الألوان”، وبإشراف منظمة شغف للحوار والعمل الإنساني.

وتضمن المهرجان جلسات نقاش وحوارات ثقافية ومعارض تراثية بمشاركة عدد من الجمعيات المهتمة بالفلكلور والفن التارقي، وسط أجواء من البهجة والفرح عمت بين الحاضرين والمشاركين.

ومن أهداف المهرجان، إعادة الترابط الكبير والعريق بين أهالي الجنوب ومكوناته التي تعكس التعايش السلمي وتماسكهم واعتزازهم بالهوية الليبية.

واختارت سبها عنوان “بكل الألوان” للمهرجان، لترسيخ القواسم المشتركة والتي تتمثل في إرث وتاريخ الجنوب الليبي عبر عقودٍ من الزمن، في لوحة فنية عريقة رسمتها لأهالي المدينة ولعموم الليبيين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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