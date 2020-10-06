برلين 2.. تفاؤل حذر بشأن الوصول إلى حل للأزمة الليبية

قالت الممثلة الأممية لدى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، إن الاجتماع الوزاري رفيع المستوى بشأن ليبيا والذي شارك في رئاسته الأمين العام للأمم المتحدة ووزير خارجية ألمانيا، يبعث برسالة بالغة الأهمية للشعب الليبي، مفادها أنه قد آن الأوان للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وإلى تسوية سياسية شاملة للأزمة، مشيرة إلى أن المشاركين في الاجتماع جددوا تأكيد التزامهم بنتائج مؤتمر برلين حول ليبيا الذي عقد في يناير الماضي والتي أقرها مجلس الأمن، كما طالبوا بعملية سياسية شاملة ممثلة لجميع المكونات السياسية والاجتماعية الليبية لحل الأزمة.

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