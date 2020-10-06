“العطش” يُلازم أهالي “وادي بي” منذ 8 سنوات

تقرير| 218

منذ أكثر من 8 سنوات ومركز تحلية المياه بمنطقة وادي بي، غرب منطقة الجفرة بـ200 كلم، متوقف عن العمل.

تم افتتاح المركز في العام 2009 ليشكل فرحة كبيرة لأهالي منطقة وادي بي الذين تمكنوا من الارتواء بالمياه العذبة بعد عملية التحلية الدقيقة التي كانت تجرى بهذا المركز.

وبعد مضي أربع سنوات على افتتاحه توقف المركز عن العمل نظرا لعدم إجراء عملية الصيانة الدورية اللازمة وعدم توفر مواد التشغيل الضرورية التي بدونها يقف هذا المركز عن العمل، وهكذا كان.

ويوجه المشرفون على المركز من أبناء المنطقة، اللوم للجهات المسؤولة وذات الاختصاص، والتي بعدم اهتمامها وتقديم ما يلزم بصورة دورية وضرورية لاستمرار عمل هذا المركز، توقف بشكل نهائي.

وبذلك تحوّلت فرحة الأهالي إلى حزن شديد بعد أن تجرعوا لسنوات عديدة خيبات أمل لم تمكنهم من شرب ماء آسن لتعود الكارثة مجددا بإمدادات مائية لا تصلح للاستخدام الآدمي.

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