اكتشف 10 معلومات عن الشاعر والمخرج واللاعب فرج المذبل بعد وفاته

1-هو الشاعر والمخرج فرج المذبل من مواليد مدينة درنة عام 1944م.

2-عمل في السلك الإذاعي بالإذاعة الليبية في الثمانينيات لمدة من الزمن ثم تفرغ للتأليف الغنائي ،كما عمل في الإذاعة الليبية كمخرج بالتلفزيون ومعد برامج

3-زاول الشاعر فرج المذبل كرة القدم ولعب في الدوري الممتاز مع فريق النجمة والاهلي في بنغازي واختير للفريق الوطني الأول ، ع

4- قام من خلال عمله في التلفزيون بإخراج أحداث وبطولات رياضية كثيرة منها على سبيل المثال لا الحصر كان مخرجا لمباريات منتخبات المجموعة الثانية لبطولة أمم أفريقيا لكرة القدم التي جرت مبارياتها على أرضية ملعب 28مارس ببنغازي فيما كان المخرج الرئيسي لحفل إفتتاح وإختتام البطولة ومباريات المجموعة الأولى على أرضية ملعب11يونيو بطرابلس المخرج محمد حفتر..”

5- قدّم مجموعة من المسلسلات تلفزيونية منها (الناس البعضها) و(حكاوي الغناوي) و (المفتاح) و (العين اتمسي) كما كتب المسرحية الغنائية للمسرح الليبي ،

6-طبع له عدد من المجموعات في الشعرالغنائي ومنها (رباعيات يا صاحبي) و( حلو العتاب) و (هز الشوق) و (عوالي) و (غريق في بحر لولاف) .

7- من أشهر أعماله الغنائية “الوعد “و” متغيرين “و” يصعب علينا ” للفنان عادل عبد المجيد ، كما قدّم للفنانة سالمين الزروق جملة من ألمع وأبرز أعمالها مثل أغنية “غيّب علي “التي يقول مطلعها: غيّب علي..علي غيّب.. ياللي علي ما تغيب ” وأغنية ” عاهدتني ” “عاهدتني تصون المحبة بودك ، وواعدتني ما يوم تخلف وعدك ، وصدقت فيه كلامك ، ودللتني بغرامك ” و “زاهيات معاك أيامي” والتي كانت من الحان الموسيقار المبدع إبراهيم فهمي ،كما غنت له االمطربة تونس مفتاح أجمل أعمالها الغنائية” ماتغّيب”

8- آخر ما كتب :

عيني عليك ياوطن جرحك دامي

لابيت تبرا .. لا رحمت ايامى !!

في كل يوم انقول بكرا تحلى

نلقا السراب واكل عقاب أحلامي

9-ترأس فرج المذبل المهرجان الموسيقي الأول من نوعه “مهرجان الزمن الجميل ” والذي إنطلقت دورته الألى في أغسطس 2017 .

10 ) توفي صباح الثلاثاء السادس من أكتوبر 2020 بأحد مستشفيات مدينة بنغازي، بعد معاناة مع المرض.