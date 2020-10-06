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إدريس عمران: وفدا الحوار الليبي في بوزنيقة توصلا لتفاهمات بشأن معايير اختيار شاغلي المناصب السيادية

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

قال ممثل مجلس النواب بالحوار الليبي في بوزنيقة، إدريس عمران، الثلاثاء، إن جلسات الحوارالليبي في بوزنيقة اتسمت بالمسؤولية الوطنية وتغليب المصلحة العامة لتجاوز الانقسام السياسي الحالي من أجل الحفاظ على مقدرات الشعب الليبي.

وأكد عمران في تصريحات صحفية، أن وفدي الحوار اللليبي في بوزنيقة توصلا إلى تفاهمات حول آليات ومعايير اختيار شاغلي المناصب السيادية، مضيفا أن محضر التوافقات الذى تم التوصل إليه فى بوزنيقة سيعرض على مجلس النواب ومايسمى بمجلس الدولة.

وشدد عمران على أن وفدي الحوار اللليبي سيواصلان اللقاءات التشاورية في المغرب لتنسيق عمل المؤسسات السياسية والتنفيذية والرقابية بما يضمن إنهاء المرحلة الانتقالية.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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