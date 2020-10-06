المقدم الفايدي يعلن بدء خطة حفظ الأمن والاستقرار بمدينة بنغازي

ليبيا – أكد المقدم أشرف الفايدي رئيس قسم البحث الجنائي بنغازي بدء الخطة الأمنية الموضوعة لتأمين مدينة بنغازي بناءً على تعليمات وزير الداخلية المستشار ابراهيم بوشناف.

الفايدي أوضح بأن الخطة الأمنية إنطلقت لحماية مدينة بنغازي واستباب الأمن فيها ومنع أي خروقات قد تحدث.

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وفي تصريح لصحيفة المرصد كشف المقدم الفايدي على أن الخطة الأمنية الجديدة الذي كلف بها تسير تحت إشراف وزير الداخلية ومدير أمن بنغازي عادل عبد العزيز، مرجعاً هذه الخطوة من وزير الداخلية إلى الخروقات الأمنية الأخيرة من قبل بعض الخارجين عن القانون بالمدينة وآخرها ما وقع في شارع دبي بإقفال عدد من المسلحين للطرق ومضايقة المواطنين.

وأضاف بأن هذه الخطة سيشارك بها كل الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية من جهاز النجدة والدعم المركزي والتحريات العامة ومديرية أمن بنغازي وجهاز الأمن الداخلي وكافة مراكز الشرطة بالمدينة.

وقال بأن هذه الخطة ستسهم بتوحيد الجهود للوصول إلى تأمين المواطنين واستتباب الأمن داخل المدينة من خلال نشر تمركزات عشوائية ومحاربة ظاهرة سرقة السيارات وترويج المخدرات.

وإختتم المقدم أشرف الفايدي تصريحه بالقول :” وفق الله الجميع في حماية مدينتنا ونسأل الله التوفيق ونطالب جميع المواطنين بالتعاون مع جميع أفراد الأمن الساهرين على حمايتهم”.

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