المتحدث باسم “عبدالله الثني”: لا نتوقع أي نجاح للقاءات على الأرض إلا في حال سحب تركيا مرتزقتها

أصدر الناطق الرسمي باسم الحكومة الليبية، عزالدين الفالح، بيانا، اليوم الثلاثاء، حول لقاءات الحوار الليبي في “أبو زنيقة”، و”الغردقة”.

وأكد “عز الدين الفالح” أن الحكومة الليبية تبارك دائما كل ما من شئنه رآب الصدع بين الليبين، قائلا “نحن دائما مع حقن دماء ووحدة التراب الليبي”.

وأضاف “عز الدين الفالح”: “نتابع عن كثب المحادثات واللقاءات السياسية في بوزنيقة المغربية، والعسكرية بالغردقة المصرية وما يمكن أن يتمخض عنهما، وفي المقابل نأمل من الأمم المتحدة والدول المعنية بالملف الليبي دعم مخرجات هذه اللقاءات التي يجب أن تكون في صالح الوطن والمواطن ضمن إطار التوزيع العادل للثروة والمناصب السيادية، كما أنه لايمكن القبول بأي محاولة من أي طرف للالتفاف على الجيش العربي الليبي”.

وتابع “عز الدين الفالح”: “كما أنه لا نتوقع أي نجاح لمخرجات كل هذه اللقاءات على الأرض إلا في حال تم سحب المرتزقة الذين جلبتهم تركيا إلي ليبيا، ووقف المجلس الرئاسي التلاعب بأموال الشعب الليبي من خلال الإسراع في عقد صفقات مشبوهة مع بعض الشركات التركية بشكل مريب قبل استقالة السراج من المجلس الرئاسي هذا إن كان هناك له نيه في الاستقالة نهاية أكتوبر الجاري كما صرح”.

واختتم “عز الدين الفالح” تصريحاته بقوله: “تثمن الحكومة الليبية الدور المصري الكبير الذي تلعبه مصر للحفاظ على وحدة وسلامة التراب الليبي ولا يفوت الحكومة الليبية أن تتقدم بالتحية والتقدير للمملكة المغربية ملكا وحكومة وشعباً لاستقبالها محادثات أبوزنيقة”.