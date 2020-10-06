وزير خارجية المغرب: «حوار بوزنيقة» انتهى بتوافقات مهمة بين الأطراف الليبية

أكد وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، مساء اليوم الثلاثاء، أن الجولة الثانية من حوار بوزنيقة التي جمعت ممثلين من مجلس النواب والمجلس الاستشاري للدولة «انتهت بتوافقات مهمة بين الأطراف الليبية»، معلنا توصل الأطراف المتشاورة إلى «تفاهمات على توزيع المناصب السيادية».

وقال بوريطة، في تصريحات صحفية في ختام اجتماع الأطراف الليبية، إن «حوار بوزنيقة هو حوار ليبي اختاره وأداره الليبيون وهو مقوم مهم، وهذه المقاربة أثبت صحتها، وأن الليبيين قادرون على حل مشاكلهم بأنفسهم».

وأضاف أن «هذه اللحظة هي لحظة مهمة، وتؤكد أن الجولة الثانية انتهت بتوافقات مهمة ودونت هذه التوافقات، كما قمت بذلك في الجولة الأولى».

وأكد بوريطة، أن موقف الرباط تجاه الأزمة الليبية «هو الحياد الإيجابي»، متمنيا استمرار التشاورات والمقومات بين الوفدين لحل الأزمة وتكون أساسية في حوارات أخرى، لافتا إلى أن بلاده مستعدة دائما، متابعا:” هذا الحوار سيمكننا من أن نذهب بعيدا في حل المشكلات التي تعاني منها ليبيا”.

وكان أدريس عمران، ممثل وفد البرلمان الليبي في «حوار بوزنيقة»، قد قال في وقت سابق من مساء اليوم الثلاثاء، إنه تم الاتفاق بين وفدي مجلس النواب والدولة الاستشاري على الضوابط الشاملة لاختيار قيادات وشاغلي المناصب السيادية في ليبيا.

وأوضح “عمران” خلال تلاوة البيان الختامي لحوار «بوزنيقة»، في المغرب، أن المباحثات اتسمت بالمسؤولية الوطنية وتغليب المصلحة العامة إدراكا منهما بأهمية المناصب السيادية في ليبيا، والتغلب على الانشقاق الحالي.

ووقعت الأطراف الليبية المشاركة في الجولة الثانية من الحوار الذي احتضنته مدينة بوزنيقة، اليوم الثلاثاء، على اتفاق بوزنيقة لتوزيع المناصب السيادية.

وشارك في اجتماعات الجولة الثانية من الحوار، الذي انطقلت يوم الجمعة الماضي، وفدي مجلسي الأعلى للدولة والنواب، وناقشا خلالها المعايير الواجب مراعاتها في اختيار شاغلي المناصب السيادية وفقًا للمادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات نهاية 2015.