تسجيل 3 إصابات بفيروس كورونا في الواحات

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس كورونا الواحات، اليوم الثلاثاء، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا.

وأوضحت اللجنة، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنها قامت بارسال 10 عينات إلى المختبر المرجعي بمدينة بنغازي، مبينة أن نتائج التحاليل أظهرت إصابة 3 حالات من مدينة جالو، و7 عينات سالبة .

وكان قد أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الإثنين 05 أكتوبر 2020 م وفقا للبيان رقم (212).

واستلم المركز عدد (4108) عينة لفيروس كورونا موزعة على المختبرات التالية: “المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1768) عينة، مختبر مركز بنغازي الطبي عدد (85) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (1400) عينة، مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (101) عينة، مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (134) عينة، مختبر فرع المركز الوطني الزاوية عدد (46) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (112) عينة”.

كما وزعت عينات كورونا على مختبرات: “مختبر فرع المركز الوطني غريان عدد (91) عينة، مختبر فرع المركز الوطني طبرق عدد (9) عينات، مختبر فرع المركز الوطني تازربو عدد (5) عينات، مختبر فرع المركز الوطني سرت عدد (45) عينة، مختبر فرع المركز الوطني يفرن عدد (11) عينة، مختبر فرع المركز الوطني غدامس عدد (1) عينة، مختبر كلية الطب جامعة طرابلس عدد (300) عينة”.

وبعد فحص العينات بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي: عدد ( 3077 ) عينة سالبة، عدد (1031) عينة موجبة (769 جديدة + 262 مخالطة)”.