بإحاطته أمام «النواب» في طرابلس.. الكبير يحذر من نتائج «كارثية» حال استمرار إيقاف إنتاج وتصدير النفط

قدر محافظ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، الصديق الكبير، الخسائر الناتجة عن ما وصفه بـ«الإيقاف التعسفي» لإنتاج وتصدير النفط الذي قال إنه «تكرر» خلال الأعوام 2013 و2020، بأكثر من 180 مليار دولار، لافتًا إلى تراجع مؤشرات الاقتصاد الكلي كافة، حيث انخفضت إيرادات النفط من 53.2 مليار دولار العام 2012 إلى فقط 4.8 مليارات العام 2016، وتدنت قريبًا من الصفر في العام 2020.

جاء ذلك خلال إحاطة لمحافظ المصرف المركزي أمام مجلس النواب المنعقد في طرابلس، اليوم الثلاثاء، تناولت عدة محاور رئيسية، شملت الأوضاع الاقتصادية والمالية، برنامج الإصلاح الاقتصادي المالي، الاستدامة المالية للدولة، فرض الرسوم على مبيعات النقد الأجنبي، أهم تحديات القطاع المصرفي، الشفافية والإفصاح، مجابهة جائحة «كورونا»، عملية التدقيق الدولي، مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، أداء حكومة الوفاق، حزمة إنقاذ.

وحذر الكبير من أن استمرار إيقاف إنتاج النفط وتصديره سيؤدي إلى نتائج «كارثية» في ظل الانخفاض غير المسبوق لاحتياطيات المصرف المركزي، وعدم قدرة الدولة على مواجهة الازمات المتعاقبة، لافتًا إلى أن عائدات النفط بلغت خلال سبتمبر الماضي 35 مليون دولار فقط، مقابل 2 مليار دولار في 2019.

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وكشف عن انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 55%، وتراجع إيرادات النقد الأجنبي بخسائر إيرادات مباشرة بلغت عشرة مليارات حتى سبتمبر 2020، إضافة إلى زيادة معدلات الإنفاق العام، ووتيرة التمويل بالعجز عن طريق اللجوء للمصرف المركزي الأمر الذي فاق من عجز الميزانية والعجز في ميزان المدفوعات.

ارتفاع حجم الدين العام الكلي لمستوى قياسي

وأشار المحافظ إلى ارتفاع حجم الدين العام الكلي إلى مستوى قياسي بلغ 77 مليار دينار عدا إنفاق موازي بقيمة 60 مليار دولار خارج الترتيبات المالية المعتمدة أي بنسبة تزيد عن 270% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي العام 2019 وهو معدل غير قابل للاستدامة وسيؤدي إلى انهيار الاستقرار المالي والنقدي للدولة.

وحسب الكبير، بلغ العجز في ميزان المدفوعات حتى شهر سبتمبر 7 مليار دولار، متوقعًا وصوله إلى 10 مليارات بنهاية العام، فضلا عن التزامات أخرى قائمة متمثلة في الاعتمادات المستندية للقطاعين العام والخاص بقيمة تقدر بنحو 7 مليار دولار، وعجز في الترتيبات المالية المعتمدة بنحو 20 مليار دينار حتى شهر سبتمبر، وتصل إلى 27 مليار في نهاية العام

ولفت إلى ارتفاع معدل التضخم إلى 4% مقابل معدل -2 خلال نفس الفترة من العام 2019، إضافة إلى انخفاض قيمة الدينار في السوق الموازي إلى 6.7 مقابل 4 دينار للدولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، واتساع الهوة بين سعر المحروقات المدعوم في ليبيا وبين أسعارها في دول الجوار مما فاقم ظاهرة تهريبها.

وقال الكبير إن إجمالي الانفاق حتى نهاية سبتمبر الماضي بلغ 26 مليار دينار في الأبواب الخمسة كالتالي: 16 مليار مرتبات، 2 مليار و400 ألف مصروفات تسييرية، 352 مليون في باب التنمية، 4 مليار و200 للدعم ، طوارئ 2 مليار و500 ألف.

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