«المنتصر» مرشح الإخوان المسلمين الجديد لتولى رئاسة الحكومة الليبية المرتقبة من البوابة القطرية

شهدت الاجتماعات التحضيرية واللقاءات الجانبية في عدد من العواصم العربية والغربية تداول أسماء لعدد من المرشحين لتولي منصب رئيس الحكومة المقبلة والمنضوية تحت المجلس الرئاسي الجديد، والمفترض إعادة تسميته وفق هيكلته الجديدة خلال الشهر الجاري، بحسب مراقبين .

وبرز أسم رجل الأعمال “محمد عبداللطيف المنتصر” من مدينة مصراتة في قائمة أبرز المرشحين لتولى رئاسة الحكومة المقبلة، الذي بدأ حياته العملية “مصرحا جمركيا”، ومن بعدها وخلال تعويض وتسوية مالية تحصل عليها من النظام الليبي السابق، أسس من خلاله شركة خدمات نفطية تحصلت على امتيازات من رئيس المؤسسة الليبية للنفط الأسبق المتوفي “شكري غانم”، ومن خلالها كوّن ثروة مالية طائلة .

وتولى “المنتصر” مندوب مصراتة في المجلس الانتقالي 2011، وهو لا يملك أي خبرة سياسية ولم يتدرج في مؤسسات الدولة، كلفه “فتحي باشاغا ” بتمثيله مؤخرا في حوار جنيف قبل أسابيع قليلة، غير أنه أنقلب على “باشاغا” وسمى نفسه من ضمن قائمة المستقلين المشاركين في حوار جنيف بتزكية من رئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا ستيفاني ويليامز .

والتقى “المنتصر” السفير القطري لدى طرابلس ” محمد بن ناصر آل ثاني” قبل أسابيع قليلة في إسطنبول التركية، في إطار محاولته الحصول على دعم قطري يمنحه أبعاد منافسية من التيارات والجماعات المقربة من قطر، كما أن المنتصر يعد من رجال الأعمال المقربين رئيس حزب العدالة والبناء “محمد صوان” ، والذي يعول على ترشحيه لأنه لا يملك أي ارتباط مباشر ومعلن مع جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا وخارجها، غير أن لقاءاته مع راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة التونسية قبل عامين تؤكد ارتباطه وتواصله مع الإخوان المسلمين .

ويتردد “المنتصر” بشكل منتظم على تركيا في محاولة منه لتقديم نفسه مرشحا توافقي في مصراتة و غرب ليبيا، كما أنه التقى “علي الصلابي” أحد أبرز قيادات الإخوان المسلمين في ليبيا وخارجها في محاوله منه للحصول على دعمه وإقصاء خصومه، وبات رجلا مقربا ومرشحا من جماعة الإخوان المسلمين.